Fransa'dan Galatasaray için transfer iddiası: Mohammed Salisu
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray için Fransa'dan sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Sarı-kırmızılıların Monaco forması giyen Mohammed Salisu ile ilgilendiği belirtildi.
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Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan ve Leroy Sane'yi renklerine bağlayan Galatasaray, çalışmalarına son sürat devam ediyor.
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Teknik direktör Okan Buruk, Victor Nelsson ile yola devam etmek istemezken; Fransa'dan flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
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G.SARAY'DA GÜNDEM SALISU!
L'equipe'in haberine göre; sarı-kırmızılı takım Monaco'da fazla forma şansı bulamayan Mohammed Salisu'yu gündemine aldı.
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26 yaşındaki stoper ligin ikinci yarısında son 14 lig maçında 2 kez forma giydi ve sadece 2 dakika sahada kaldı.
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Ganalı stoper, Eric Dier'ın Monaco'ya transferinin ardından ayrılma isteğini dile getirdi.
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Fransız ekibinin genel direktörü Thiago Scuro, Salisu ile ilgili "Bu sezonu hayal kırıklığı ile tamamladı" ifadelerini kullanmıştı.
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G.Saray'ın oyuncunun profilini beğendiği ama şu an için herhangi bir somut adımın atılmadığı haberin detaylarında yer aldı.
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Monaco ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Salisu, geçtiğimiz sezon 24 maça çıkarken 3 gollük katkı sağladı ve 1.705 dakika sahada kaldı.