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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Fransa'da Fenerbahçe Beko yankıları: Paris Basketbol'un cellatları, Monaco destanına da son verdi - Basketbol Haberleri

        Fransa'da Fenerbahçe Beko yankıları: Paris Basketbol'un cellatları, Monaco destanına da son verdi

        EuroLeague finalinde Monaco'yu 81-70 yenerek şampiyon olan Fenerbahçe Beko'nun zaferi Fransız basınında da geniş yer buldu. İşte yazılanlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.05.2025 - 11:01 Güncelleme: 26.05.2025 - 11:01
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        • 1

          Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY EuroLeague'de 2024-2025 sezonunu şampiyonlukla tamamlayarak, Avrupa'nın en büyük kupasını ikinci kez müzesine götürdü. Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de gerçekleşen Final Four'da Etihad Arena'da önce Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR'u, sonra da finalde Fransa temsilcisi Monaco'yu yenen sarı-lacivertliler, Avrupa şampiyonu oldu.

        • 2

          Sarı lacivertli takımın bu başarısız Fransız basınında da yankılandı İşte yapılan yorumlar:

        • 3

          20 minutes: Monaco sonunda çatladı

          "Monaco ikinci yarıda ipleri kaybetti ve Fenerbahçe'nin kupayı almasına izin verdi. Monaco maça daha iyi başlamıştı ama Fenerbahçe, hücumda Mike James'e çok bağımlı olan bir takım karşısında yavaş yavaş üstünlük kurmaya başladı. Üç çeyrek inandık ama takım çok kısaydı, 40 Euroleague maçının oynandığı bir sezonun ardından acı bir sonuç."

        • 4

          L'Equipe: Monaco Avrupa destanını kırık bir kalple sonlandırdı

          "Son derece fiziksel yoğunlukta geçen mücadelenin sonunda Fenerbahçe'nin (70-81) üstünlüğüyle karşılaşan Monaco'nun Euroleague'i kazanma hayali elinden kayıp gitti."

        • 5

          Eurosport Fransa: Monaco çaylağı ders çıkardı

          "AS Monaco'nun, finalde Fenerbahçe'ye yenilmesinin ardından ilk Euroleague şampiyonluğunu kazanmak için biraz daha beklemesi gerekecek. Monaco umduğu dolu dolu maçı veremedi. Sinir bozucu, kesinlikle, ama çok da şaşırtıcı değil."

        • 6

          RMC Sport: EuroLeague finalinde elenen Monaco için basamak çok yüksekti

          "Limoges'un zaferinden 32 yıl sonra Monaco, Euroleague finalinde elendi. Sert Türk defansı ve Marko Guduric'in koçbaşları karşısında dağılan ASM için hayal kırıklığı yaratan bir senaryo. Fenerbahçe, kupada ikinci kez şampiyonluğa ulaştı. Yarışmada bizi hayallere sürükleyen Monacoluların o acımasız finale kadar sergilediği müthiş performans aklımızda kalacak."

        • 7

          Le Parisien: Monaco'nun Avrupa rüyası sona erdi

          "Rüya, Euroleague sezon finalinin yapıldığı Abu Dabi'deki Etihad Arena'nın güneşi altında uçup gitti. Bu seviyede ilk kez mücadele eden ve devre arasına kadar maçı domine eden Monacolular, prestijli organizasyonun Final Four finalinde Fenerbahçe'ye 70-81 mağlup oldu. Paris Basketbol'un çeyrek finaldeki cellatları olan Türkler, Monacoluların inanılmaz destanına son verdi."

        • 8

          Le Monde: Euroleague basketbol finalinde yenilen Monaco, kıta zaferi arayışında başarısız oldu

          "Avrupa'nın çatısına tırmanmak için çöle gitmişlerdi. Ancak Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dabi kentinde AS Monaco'nun zafer hayalleri suya düştü. Monaco, Euroleague finalinde Türk ekibi Fenerbahçe'ye 70-81 yenilerek elendi."

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