Fransa'da Fenerbahçe Beko yankıları: Paris Basketbol'un cellatları, Monaco destanına da son verdi

20 minutes: Monaco sonunda çatladı

"Monaco ikinci yarıda ipleri kaybetti ve Fenerbahçe'nin kupayı almasına izin verdi. Monaco maça daha iyi başlamıştı ama Fenerbahçe, hücumda Mike James'e çok bağımlı olan bir takım karşısında yavaş yavaş üstünlük kurmaya başladı. Üç çeyrek inandık ama takım çok kısaydı, 40 Euroleague maçının oynandığı bir sezonun ardından acı bir sonuç."