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        Fransa'da aşırı sağ karşıtı protesto düzenlendi

        Fransa'da aralarında başkent Paris, Lyon ve Lille gibi kentlerin de bulunduğu birçok noktada aşırı sağ karşıtı gösteri yapıldı. Öte yandan anketler, aşırı sağcı parti Ulusal Birlik'in liderliğindeki koalisyonun seçimin ilk turunda en çok oyu alacağını gösteriyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 21:08 Güncelleme: 23.06.2024 - 21:08
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        • 1

          Feministlerin de aralarında olduğu bazı sivil toplum kuruluşları, aralarında başkent Paris, Lyon ve Lille gibi kentlerin de bulunduğu birçok noktada gösteri düzenlenmesi çağrısı yaptı.

        • 2

          Fransa’da kadın haklarını savunan ve cinsiyetçiliğe karşı çalışan 180'den fazla dernek ve sendikayı bir araya getiren "Alertes Feministes" kuruluşu da halkı, "aşırı sağın sahte feminizmini" ve "kadın hakları için temsil ettiği gerçek tehlikeyi" kınamak üzere başkent Paris'te toplanmaya çağırdı.

        • 3

          Paris'teki Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan ve "Feminist bir gelecek mümkün", "Feminist birlikler aşırı sağa karşı" yazılı pankartlar taşıyarak sloganlar eşliğinde yürüyen çok sayıda gösterici, ülkede yükselişe geçen aşırı sağı protesto etti.

        • 4

          ANKETLERE GÖRE AŞIRI SAĞ ÖNDE

          Son anketler, Fransa'daki erken genel seçimlerin ilk turunda en çok oyu aşırı sağcı Marine Le Pen'in partisi Ulusal Birlik (RN) liderliğindeki koalisyonun alacağını gösteriyor.

        • 5

          Ipsos anket şirketinin Le Parisien gazetesi ve Radio France için yaptığı anketler, seçimlerin 30 Haziran'da yapılacak ilk turunda RN partisinin yüzde 31,5 ile ilk sırada çıkacağını, sol ve çevreci partilerin oluşturduğu Halk Cephesinin ise yüzde 29,5 ile ikinci sırada yer alacağını gösterdi.

        • 6

          Ankete göre, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ittifakı ise yüzde 19,5 oyla üçüncü sıraya gerileyecek.

        • 7

          Odoxa anketine göre, RN koalisyonunun yüzde 33, Halk Cephesinin yüzde 28 ve iktidar kanadının yüzde 19 oy oranıyla sıralanacağı tahmin edilirken, Opinionway-Vae Solis tarafından yapılan ankete göre ise RN koalisyonu yüzde 35, Halk Cephesi yüzde 28 ve iktidarın kurduğu ittifak yüzde 22 oy alacak.

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        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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