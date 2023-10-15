Fransa basınından Beşiktaş için Igor Tudor iddiası!

"Bu durum çok uzun sürmeyecek gibi çünkü Tudor'un iki yardımcısı, Hari Vukas ve kondisyoner Toni Modric, Beşiktaş'ın bildirdiği gibi zaten orada. Daha önce Türkiye'de Karabükspor (2016/2017) ve 2017'de Galatasaray'da koçluk yapmış olan Tudor önümüzdeki günlerde onlara katılacak"