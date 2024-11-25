FPS'leri en üst seviyeye taşıyacak doğru bilgisayar için püf noktalar: Oyuncu bilgisayarı seçerken nelere dikkat edilmeli?

MONİTÖR: GÖRÜNTÜ KALİTESİNİ ARTIRMA

Bir oyuncu bilgisayarının tamamlayıcı bileşenlerinden biri de monitördür. Monitör seçimi, oyun deneyiminizi doğrudan etkiler:

Çözünürlük: Full HD (1920x1080) minimum tercih edilmelidir. 2K veya 4K çözünürlükler daha iyi bir görsel kalite sunar.

Yenileme Hızı (Refresh Rate): Minimum 144 Hz yenileme hızına sahip monitörler oyunlar için uygundur. Daha yüksek hızlar, daha akıcı görüntüler sağlar.