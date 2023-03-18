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Formula 1 Suudi Arabistan Grand Prix'sinde pole pozisyonu Sergio Perez'in

Formula 1'de sezonun ikinci yarışı Suudi Arabistan Grand Prix'sinde, Red Bull takımının Meksikalı pilotu Sergio Perez 'pole' pozisyonunun sahibi oldu.

Giriş: 18.03.2023 - 21:40 | Güncelleme: ABONE OL
Formula 1 Suudi Arabistan Grand Prix'sinde pole pozisyonu Sergio Perez'in
AA

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun ikinci ayağı Suudi Arabistan Grand Prix'sine, Red Bull takımının Meksikalı pilotu Sergio Perez ilk sıradan başlayacak.

Cidde kentinde yer alan 6,1 kilometre uzunluğundaki Corniche Pisti'nde yapılacak yarışın sıralama turlarında 1 dakika 28.265 saniyelik derece elde eden Perez, "pole" pozisyonunun sahibi oldu.

Monakolu Charles Leclerc (Ferrari), liderin 0.155 saniye gerisinde ikinciliği, Perez'den 0.465 saniye yavaş turlayan İspanyol Fernando Alonso (Aston Martin) ise üçüncülüğü elde etti.

Bu arada Bahreyn'deki ilk yarışı kazanan son şampiyon Max Verstappen (Red Bull), aracındaki sorun nedeniyle ikinci seansta elendi ve 15. sırayı aldı.

Suudi Arabistan'da 50 turluk yarış, yarın saat 20.00'de yapılacak.

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