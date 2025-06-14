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        Haberler Spor Motor Sporları Formula 1 Formula 1'de sıradaki durak Kanada - Motor Sporları Haberleri

        Formula 1'de sıradaki durak Kanada

        Formula 1'de heyecan Kanada Grand Prix'siyle devam edecek. Sezoun onuncu etabındaki dev yarış 15 Haziran Pazar günü (yarın) TSİ 21.00'de başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 17:13 Güncelleme: 14.06.2025 - 17:13
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        Formula 1'de sıradaki durak Kanada
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        Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun onuncu etabı Kanada Grand Prix'siyle devam edecek.

        4,36 kilometrelik Gilles Villeneuve Pisti'nde yapılacak yarış, 70 tur üzerinden düzenlenecek. Sıralama turları bugün TSİ 23.00, yarış ise 15 Haziran Pazar günü (yarın) TSİ 21.00'de başlayacak.

        Sezonda şu ana kadar McLaren pilotları Oscar Piastri 5 kez, Lando Norris ise 2 kez zafere ulaşırken, son şampiyon Red Bull pilotu Max Verstappen'in ise 2 yarış galibiyeti bulunuyor.

        Kanada Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

        - Pilotlar:

        1. Oscar Piastri (Avustralya): 186 puan

        2. Lando Norris (Büyük Britanya): 176

        3. Max Verstappen (Hollanda): 137

        4. George Russell (Büyük Britanya): 111

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        5. Charles Leclerc (Monako): 94

        - Takımlar:

        1. McLaren: 362

        2. Ferrari: 165

        3. Mercedes: 159

        4. Red Bull: 144

        5. Williams: 54

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