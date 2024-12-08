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        Haberler Spor Motor Sporları Formula 1 Formula 1'de şampiyon McLaren! - Motor Sporları Haberleri

        Formula 1'de şampiyon McLaren!

        Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 24. ve son ayağı Abu Dabi Grand Prix'sini McLaren'in Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris kazandı. McLaren böylece 666 puanla takımlar klasmanında şampiyonluğunu ilan etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2024 - 18:53 Güncelleme: 08.12.2024 - 18:53
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        Formula 1'de şampiyon McLaren!
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        Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 24. ve son ayağı Abu Dabi Grand Prix'sini McLaren'in Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris kazandı.

        Abu Dabi'deki 5,281 kilometrelik Yas Marina Pisti'ndeki yarış, 58 tur üzerinden yapıldı.

        Norris, 1 saat 26 dakika 33.291 saniyelik süresiyle yarışı ilk sırada tamamladı. Ferrari'nin İspanyol pilotu Carlos Sainz, Norris'in 5.832 saniye gerisinde ikinci oldu. Ferari'nin diğer pilotu Monakolu Charles Leclerc de Norris'in 31.928 saniye gerisinde üçüncü sırayı aldı.

        McLaren, Lando Norris'in birinci olmasının ardından takımlar klasmanında şampiyonluğa ulaştı.

        Red Bull takımının Hollandalı sürücüsü Max Verstappen, pilotlar klasmanında sezonun 22. yarışı Las Vegas Grand Prix'sinde şampiyon olmuştu.

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        Abu Dabi Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

        Pilotlar

        1. Max Verstappen (Hollanda): 437

        2. Lando Norris (Büyük Britanya): 374

        3. Charles Leclerc (Monako): 356

        4. Oscar Piastri (Avustralya): 292

        5. Carlos Sainz (İspanya): 290

        Takımlar

        1. McLaren: 666

        2. Ferrari: 652

        3. Red Bull: 589

        4. Mercedes: 468

        5. Aston Martin: 94

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