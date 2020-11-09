İstiklal Marşı'nı seslendirecek olmaktan dolayı gurur duyduğunu anlatan Murat Karahan, yaptığı açıklamada, "Dünyanın en büyük spor organizasyonlarından olan Formula 1'in, tekrardan güzel ülkemizde, İstanbulumuzda gerçekleştirilmesinden büyük mutluluk duyuyorum. Dünyada yaklaşık 2 milyar kişinin izlediği bu organizasyonun açılışında İstiklal Marşı'mızı seslendirecek olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyorum." ifadelerini kullandı.

Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak da yarışlar için hazır olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Kusursuz bir organizasyona imza atmak adına tüm hazırlıkları büyük bir titizlikle gerçekleştirdik. Artık yarış için geri sayım başladı. Tüm dünyanın merakla takip ettiği Formula 1 yarışında ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Bu kapsamda da İstiklal Marşı'mızı, açılış seremonisinde Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürümüz Murat Karahan'ın seslendirecek olmasından dolayı büyük gurur ve mutluluk yaşıyoruz."