Nielsen, Borsa İstanbul'da Formula 1 için düzenlenen "gong" töreninden sonra açıklamalarda bulundu.

İstanbul'da büyük işler yapıldığını belirten Nielsen, "9 yıl aradan sonra arkadaşlarımız buraya 2 ay önce kontrole geldiler. Her şey çok güzel durumda. O zamandan beri bile burada büyük işler başarılmış. Pistte her şey yenilenmiş, boyama ve temizleme faaliyetleri düzgün yapılmış. Bu şehirde çok güzel işler yapılmış." ifadelerini kullandı.

"GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR VE OLUMLU SONUÇLANACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Türkiye Grand Prix'sinin 2021 yılı takvimine eklenip eklenmeyeceği hakkındaki düşüncelerini anlatan Nielsen, "Şu anda 1-2 ay sonrasını planlamak bile çok zor. Kasımda olmamıza rağmen 2021 yılı, karar almak için çok uzak bir tarih. Söyleyebileceğim tek şey, İstanbul'un Formula 1 için harika bir şehir, pistin süper ve burada Türk Hükümetinden ve partnerlerden gördüğümüz desteğin çok büyük olduğu. Formula 1 için çok iyi bir durum." diye konuştu.

2021 takviminin henüz sonuçlandırılmadığını aktaran Nielsen, "Çünkü uzak bir tarih. Görüşmeler devam ediyor ve olumlu sonuçlanacağını düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.

F1Sportif Direktörü Steve Nielsen, İstanbul'da tekrar olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"İstanbul'da tekrar olmak müthiş." diyen Nielsen, şunları kaydetti:

"Yarışlar olmasa bile buraya tekrar gelmek güzel. Gelmeyeli de çok fazla zaman olmuştu. Umarım güzel bir yarış izleyeceğiz. Bundan emimin. Burası harika bir şehir ve ülkeye tekrar gelmekten büyük zevk duyuyorum."