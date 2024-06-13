Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Florida'da sel felaketi: Acil durum ilan edildi | Dış Haberler

        Florida'da sel felaketi: Acil durum ilan edildi

        Şiddetli yağışlar, Florida'nın güney kesiminde hayatı durma noktasına getirdi. Mevsim normallerinin dışında gelişen tropikal yağmurlar nedeniyle evler, sokaklar sular altında kaldı. Birçok uçuş iptal edilirken eyalette 'acil durum' ilan edildi. Yağışların bugün ve yarın artarak devam etmesi bekleniyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.06.2024 - 10:28 Güncelleme: 13.06.2024 - 10:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Tropikal bir karışıklık, Florida'nın güneyinin büyük bölümünde nadir görülen bir sel felaketine yol açtı.

        • 2

          Dün gerçekleşen sağanak yağış ve ardından gelen sel yolları kapattı, araçları sürükledi ve virçok uçuşun ertelenmesine sebep oldu.

        • 3

          Tropikal yağışlar Meksika Körfezi'nden Florida'ya doğru ilerlerken, bu yıl iklim değişikliğinin fırtına yoğunluğunu artırdığı endişeleri nedeniyle son zamanların en aktif kasırga sezonu olacağı tahmin ediliyordu. Yağışlar da kasırga sezonunun başlangıcı olarak bilinen haziran ayında geldi.

        • 4

          Ulusal Kasırga Merkezi'ne göre, bu karışıklık siklon statüsüne ulaşmadı ve Florida'yı geçtikten sonra Atlantik Okyanusu'na çıktığında tropikal bir sisteme dönüşme şansı çok az.

        • 5

          Kasırga merkezi, "Gelişme ne olursa olsun, önümüzdeki birkaç gün boyunca Florida yarımadasının bazı bölümlerinde şiddetli yağışların devam edeceği tahmin ediliyor" açıklamasını yaptı.

        • 6

          Çok sayıda yol sular altında kaldı ve araçlar için geçilmez oldu. Florida Otoyol Devriyesi bir e-postada, Broward County'deki ana arter Interstate 95'te, güneye giden trafiğin su basmış bir bölümün etrafından yönlendirildiğini ve yüklenicilerin drenaj sistemini pompalamak için yolda olduklarını söyledi. Ajans, su tahliye edilene kadar eyaletler arası yolun yeniden açılmayacağını duyurdu.

        • 7

          Miami hava durumu ofisi giderek daha 'tehlike dolu' uyarılar yayınladı. Servis, X sosyal medya platformunda "Hayatı tehdit eden sel baskını şu anda devam ediyor. Lütfen yollardan uzak durun ve yüksek yerlere çıkın" açıklamasını yaptı.

        • 8

          Fort Lauderdale ve Hollywood belediye başkanları şehirleri için olağanüstü hal ilan etti. Çarşamba günü ilerleyen saatlerde Florida Valisi Ron DeSantis de Florida'nın Atlantik kıyısındaki Broward ve Miami-Dade ile eyaletin batı kıyısındaki Collier, Lee ve Sarasota ilçeleri olmak üzere beş ilçede olağanüstü hal ilan etti.

        • 9
        • 10
        • 11
        • 12
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Konut satış rakamları açıklandı
        Konut satış rakamları açıklandı
        Korkunç iddia! 7 hastasına cinsel saldırıda bulundu
        Korkunç iddia! 7 hastasına cinsel saldırıda bulundu
        NASA'nın canlı yayında yayınladığı ses kaydı panik yarattı
        NASA'nın canlı yayında yayınladığı ses kaydı panik yarattı
        Milli coşku
        Milli coşku
        Mourinho 'en'lerini açıkladı!
        Mourinho 'en'lerini açıkladı!
        Alcatraz hapishanesinden kaşıkla tünel kazıp kaçan üç mahkuma ne oldu?
        Alcatraz hapishanesinden kaşıkla tünel kazıp kaçan üç mahkuma ne oldu?
        Beşiktaş'tan büyük satış: Gedson ve Zaynutdinov...
        Beşiktaş'tan büyük satış: Gedson ve Zaynutdinov...
        Nişanlandılar
        Nişanlandılar
        Fırtına Deresi dehşetinde 2 çocuk boğulmuştu! Sıcak gelişme!
        Fırtına Deresi dehşetinde 2 çocuk boğulmuştu! Sıcak gelişme!
        Görmemiş gibi yapmadı
        Görmemiş gibi yapmadı
        Sedef Güler'in annesinden yürek yakan açıklama!
        Sedef Güler'in annesinden yürek yakan açıklama!
        Kadın doktoru nakavt etmişti! Ödül gibi ceza!
        Kadın doktoru nakavt etmişti! Ödül gibi ceza!
        60 yıllık hayal
        60 yıllık hayal
        Kolestrol ilacının mucidi yaşamını yitirdi
        Kolestrol ilacının mucidi yaşamını yitirdi
        Ortadireğin erimesinin grafiği
        Ortadireğin erimesinin grafiği
        AB ile Çin arasında ek vergi gerilimi
        AB ile Çin arasında ek vergi gerilimi
        Çocuk işçi yasağında çelişki
        Çocuk işçi yasağında çelişki
        Habertürk Anasayfa