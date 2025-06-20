Florian Wirtz resmen Liverpool'da

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, Alman temsilcisi Bayer Leverkusen'den Alman oyuncu Florian Wirtz'i kadrosuna kattı.

Liverpool Kulübü, orta sahada görev yapan 22 yaşındaki oyuncusunun transferi konusunda Alman kulübüyle anlaşmaya varıldığını duyurdu.

150 MİLYON EURO'LUK TRANSFER!

Transferin maliyetiyle ilgili İngiliz kulübünden herhangi bir açıklama yapılmazken, global spor basınında Liverpool'un 150 milyon Euro bonservis ödeyeceği yazıldı.

Bayer Leverkusen ile bir Bundesliga bir de Alman Kupası şampiyonluğu yaşayan Wirtz, Almanya Milli Takımı'nda forma giydiği 31 maçta 7 gol attı.