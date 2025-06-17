Flaş iddia: Merih Demiral'dan Fenerbahçe'ye ret!
Fenerbahçe'nin alt yapısından yetişen milli futbolcu Merih Demiral için Sarı-Lacivertli kulübün bir girişimde bulunduğu fakat Merih'in bu teklifi reddettiği iddia edildi. İşte detaylar...
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Süper Lig'in sona ermesiyle takımlar transfer çalışmalarına ara vermeden başladı. Fenerbahçe'de de hareketli saatler yaşanırken stoper bölgesi için sürpriz bir isim gündeme geldi.
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Fabrizio Romano'nun haberine göre, Fenerbahçe ve Atletico Madrid, Merih Demiral'a ilgi gösterdi.
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Milli futbolcu için nabız yoklayan iki kulübün oyuncunun şartları hakkında bilgi aldığı kaydedildi.
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AL-AHLI'DE DEVAM ETMEK İSTİYOR
Merih Demiral hem Fenerbahçe'nin hem de Atletico Madrid'in ilgisine rağmen Al Ahli'de devam etmek istediğini iletti.
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Al Ahli'de geride kalan sezonda 44 maçta süre bulan Merih Demiral, 1 gol attı ve 3 asist yaptı.
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Güncel piyasa değeri 13 milyon euro olarak gösterilen 27 yaşındaki milli futbolcunun Al Ahli ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.
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