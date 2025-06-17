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        Haberler Spor Transfer Flaş iddia: Merih Demiral'dan Fenerbahçe'ye ret! - Futbol Haberleri

        Flaş iddia: Merih Demiral'dan Fenerbahçe'ye ret!

        Fenerbahçe'nin alt yapısından yetişen milli futbolcu Merih Demiral için Sarı-Lacivertli kulübün bir girişimde bulunduğu fakat Merih'in bu teklifi reddettiği iddia edildi. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.06.2025 - 13:11 Güncelleme: 17.06.2025 - 13:11
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        • 1

          Süper Lig'in sona ermesiyle takımlar transfer çalışmalarına ara vermeden başladı. Fenerbahçe'de de hareketli saatler yaşanırken stoper bölgesi için sürpriz bir isim gündeme geldi.

        • 2

          Fabrizio Romano'nun haberine göre, Fenerbahçe ve Atletico Madrid, Merih Demiral'a ilgi gösterdi.

        • 3

          Milli futbolcu için nabız yoklayan iki kulübün oyuncunun şartları hakkında bilgi aldığı kaydedildi.

        • 4

          AL-AHLI'DE DEVAM ETMEK İSTİYOR

          Merih Demiral hem Fenerbahçe'nin hem de Atletico Madrid'in ilgisine rağmen Al Ahli'de devam etmek istediğini iletti.

        • 5

          Al Ahli'de geride kalan sezonda 44 maçta süre bulan Merih Demiral, 1 gol attı ve 3 asist yaptı.

        • 6

          Güncel piyasa değeri 13 milyon euro olarak gösterilen 27 yaşındaki milli futbolcunun Al Ahli ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

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