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        Haberler Spor Basketbol Flaş iddia: İran'ın hava saldırısında Itoudis'in evi hedef oldu! - Basketbol Haberleri

        Flaş iddia: İran'ın hava saldırısında Itoudis'in evi hedef oldu!

        İran'ın Tel Aviv'e düzenlediği hava saldırısında, Fenerbahçe'nin eski başantrenörü Dimitris Itoudis'in evinin bulunduğu binanın da vurulduğu iddia edildi. Hapoel Tel Aviv kulübü konuyla ilgili bir açıklama yayımladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.06.2025 - 12:20 Güncelleme: 14.06.2025 - 12:20
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        İran'ın hava saldırısında Itoudis'in evi hedef oldu!
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        İran'ın İsrail'e düzenlediği hava saldırılarında, Fenerbahçe Beko'nun eski başantrenörü Dimitris Itoudis'in kaldığı binanın da isabet aldığı iddia edildi.

        İsrail'in İran'a yönelik operasyonlarına karşılık olarak başlatılan hava saldırıları, dün akşam saatlerinde Tel Aviv'in birçok noktasını hedef aldı. İran füzelerinin isabet ettiği binalardan birinde, şu an Hapoel Tel Aviv'i çalıştıran Yunan koç Itoudis'in evinin de olduğu öne sürüldü.

        SALDIRI ANINDA YUNANİSTAN'DAYDI

        Olay anında memleketi Yunanistan'da bulunan Itoudis'in fiziksel olarak zarar görmediği belirtildi. Binada hasar meydana gelirken, deneyimli koçun kaldığı dairenin saldırıdan etkilenmediği aktarıldı.

        KULÜPTEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

        Hapoel Tel Aviv kulübü konuyla ilgili bir açıklama yayımladı. Açıklamada, Itoudis'in evinin saldırıdan zarar görmediği ifade edilirken, kamuoyunun doğrulanmamış bilgileri paylaşmaktan kaçınması gerektiği vurgulandı.

        FENERBAHÇE'Yİ ÇALIŞTIRMIŞTI

        2016 ve 2019 yıllarında CSKA Moskova ile EuroLeague şampiyonluğu yaşayan Dimitris Itoudis, 2022-2023 sezonunda Fenerbahçe Beko'nun başantrenörlüğünü üstlenmişti.

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