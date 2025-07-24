Fındık işçilerini taşıyordu: 1 ölü, 9 yaralı

Giresun'un Tirebolu ilçesinde fındık işçilerini taşıyan G.K. idaresindeki kamyonet, Arslancık köyünde seyir halindeyken fındık bahçesine devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada araçtaki yolculardan Orhan Tomak (68) olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü ile K.Y, Y.A, İ.K, E.K, O.K, S.K, Y.C. ve O.K. yaralandı.

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Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Tirebolu ve Görele'deki hastanelerde tedavi altına alındı.