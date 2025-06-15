SERİDE 4 OLAN TARAF ŞAMPİYON OLACAK!

Çeyrek finalde 2, yarı finalde 3 olan takımlar tur atlayarak finale yükseldi. Finalde ise seride 4 olan takım şampiyonu belirleyecek.

Hatırlanacağı üzere Fenerbahçe Beko, Türk Telekom ve Bahçeşehir'i, elemişti. Öte yandan Beşiktaş Fibabanka, çeyrek finalde Galatasaray, yarı finalde ise Anadolu Efes'i saf dışı bırakarak Fenerbahçe'nin rakibi oldu.