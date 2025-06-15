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        Haberler Bilgi Spor Finalin adı belli oldu! Fenerbahçe Beko- Beşiktaş Fibabanka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Basketbol Haberleri

        Finalin adı belli oldu! Fenerbahçe Beko- Beşiktaş Fibabanka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi 5. maçında Beşiktaş Fibabanka, Anadolu Efes'i 82-75 mağlup etti ve seride durumu 3-2'ye getirerek finale yükseldi. Siyah-beyazlılar finalde Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak. Bu kapsamda basketbolseverler final serisinin tarihini ve yayıncı kuruluşunu araştırmaya başladı. Peki, Fenerbahçe Beko- Beşiktaş Fibabanka, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.06.2025 - 13:44 Güncelleme: 15.06.2025 - 13:44
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        • 1

          Basketbol Süper Ligi’nde final heyecanı Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka arasında yaşanacak. Yarı finalde Anadolu Efes’i geçerek adını finale yazdıran Beşiktaş, Euroleague şampiyonu Fenerbahçe’ye karşı zafer arayacak. Serinin ilk iki karşılaşması Fenerbahçe’nin evinde oynanacak. Peki, bu dev final serisinin ilk maçı ne zaman? İşte final serisinin detayları...

        • 2

          FİNAL SERİSİ NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?

          Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka arasında oynanacak Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-off final serisinin heyecanı 17 Haziran Salı akşamı başlıyor. Serinin ilk karşılaşması saat 20.30’da oynanacak.

          Zorlu karşılaşma beIN Sports 5 üzerinden canlı yayınlanacak.

        • 3

          İkinci mücadele ise 19 Haziran Perşembe günü yine saat 20.30’da, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda basketbolseverlerle buluşacak.

          Beşiktaş Fibabanka ise, 21 Haziran ve 23 Haziran tarihlerinde Fenerbahçe Beko'yu sahasında konuk edecek.

        • 4

          SERİDE 4 OLAN TARAF ŞAMPİYON OLACAK!

          Çeyrek finalde 2, yarı finalde 3 olan takımlar tur atlayarak finale yükseldi. Finalde ise seride 4 olan takım şampiyonu belirleyecek.

          Hatırlanacağı üzere Fenerbahçe Beko, Türk Telekom ve Bahçeşehir'i, elemişti. Öte yandan Beşiktaş Fibabanka, çeyrek finalde Galatasaray, yarı finalde ise Anadolu Efes'i saf dışı bırakarak Fenerbahçe'nin rakibi oldu.

        • 5

          FENERBAHÇE BEKO- BEŞİKTAŞ FİBABANKA MAÇI CANLI İZLEME LİNKİ

          Aşağıda yer alan link aracılığıyla beİN CONNECT kanalına üye olabilir ve karşılaşmayı canlı olarak takip edebilirsiniz.

          https://beinconnect.tv/

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