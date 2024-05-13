Hazır mısınız çocuklar? Hazırız kaptan!

Süngerbob'un belki de en akılda kalıcı yanlarından bir tanesi yiyen herkesin hayran kaldığı yengeç burgerleri. Tarifi bir sır gibi saklanan bu burgerler Bikini Kasabası'nın favori lezzeti. Sizin için yengeç burgerin çok gizli sosuyla beraber tarifini hazırladık! İşte, detaylar!