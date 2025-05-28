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        Haberler Magazin Filiz Akın'ın anısına sanat salonu açıldı

        Filiz Akın'ın anısına sanat salonu açıldı

        22 Mart 2025'te hayatını kaybeden Filiz Akın'ın adına sanat salonu açıldı. Açılışta; merhum sanatçının satışa çıkarılan 'Hayatın Provası Yok' adlı kitabından elde edilecek gelir, burs olarak değerlendirilecek

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 28.05.2025 - 08:33 Güncelleme: 28.05.2025 - 08:37
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        Adına salon açıldı
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        Türk Eğitim Derneği tarafından TED Üniversitesi'nde Filiz Akın'ın adı verilen sanat koleksiyonu salonu açıldı.

        Filiz Akın (1943 - 2025)

        Filiz Akın Köksal Sanat Koleksiyonu Salonu'nun açılış programına; Filiz Akın'ın eşi Sönmez Köksal ile oğlu İlker İnanoğlu, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit katıldı.

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        Katılımcıların Filiz Akın'ı andığı açılışta, merhum sanatçının 'Hayatın Provası Yok' kitabı da satışa sunuldu.

        Kitaptan elde edilecek gelir, derneğin burs fonuna aktarılacak ve maddi imkanı kısıtlı başarılı öğrencilerin eğitimine katkı sağlayacak.

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        #Filiz Akın
        #Türkan Şoray
        #Hülya Koçyiğit
        #Filiz Akın Köksal Sanat Koleksiyonu Salonu

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