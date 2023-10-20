Filistin'e destek vermişti! Bayern Münih'ten Noussair Mazraoui kararı
Almanya Bundesliga devi Bayern Münih'te, Filistin'e destek paylaşımı sonrası tepkilerin hedefi olan Fas kökenli Hollandalı futbolcu Noussair Mazraoui hakkında son karar verildi.
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Bayern Münih, yaptığı Filistin paylaşımıyla Almanya'da tepkilerin hedefi haline gelen Fas kökenli Hollandalı futbolcusu Noussair Mazraoui'ye sahip çıktı.
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Kulübün CEO'su Jan-Christian Dreesen, 25 yaşındaki futbolcuyla yaptığı sosyal medya paylaşımı hakkında detaylı bir görüşme gerçekleştirildiğini ve bunun sonucunda Mazraoui'ye inandıklarını açıkladı.
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Jan-Christian Dreesen, konuyla ilgili olarak, "Noussair Mazraoui, barışsever bir kişi olarak terör ve savaşı kesinlikle reddettiğini bize inandırıcı bir şekilde ifade etmiştir. Paylaşımlarının rahatsızlığa yol açmış olmasından dolayı üzüntü duymaktadır." ifadelerini kullandı.
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Dreesen, Mazraoui'nin terörün her çeşidini ve her türlü terör örgütünü kınadığını ifade etti.
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Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada da Mazraoui'nin Bayern Münih forması giymeye devam edeceği aktarılırken oyuncunun, Fas Milli Takımı'nda yaşadığı sakatlık nedeniyle şu anda kadroda yer alamayacağı kaydedildi.