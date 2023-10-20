Filistin'e destek vermişti! Bayern Münih'ten Noussair Mazraoui kararı

Jan-Christian Dreesen, konuyla ilgili olarak, "Noussair Mazraoui, barışsever bir kişi olarak terör ve savaşı kesinlikle reddettiğini bize inandırıcı bir şekilde ifade etmiştir. Paylaşımlarının rahatsızlığa yol açmış olmasından dolayı üzüntü duymaktadır." ifadelerini kullandı.