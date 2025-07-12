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        Haberler Spor Voleybol Filenin Sultanları'nın rakibi Sırbistan! - Voleybol Haberleri

        Filenin Sultanları'nın rakibi Sırbistan!

        2025 Milletler Ligi'nin (VNL) 3. etabının son maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarın Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 11:59 Güncelleme: 12.07.2025 - 11:59
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        Filenin Sultanları'nın rakibi Sırbistan!
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        A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Milletler Ligi'nin (VNL) Hollanda'da gerçekleştirilen üçüncü hafta dördüncü ve son maçında yarın Sırbistan ile karşılaşacak.

        Apeldoorn şehrinde Omnisport Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 21.00'de başlayacak.

        Hollanda'yı 3-0 yenerek 23-27 Temmuz tarihlerinde Polonya'da düzenlenecek finallerde yer almayı garantileyen ay-yıldızlı ekip, oynadığı 10 maçta 8 galibiyet elde etti ve 22 puanla 5. sırada yer aldı.

        Maçlar sonunda sıralamada ilk 8'de yer alan ülkeler, final etabına kalacak.

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