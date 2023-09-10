Filenin Sultanları'nın hedefi 2024 Paris Olimpiyatları

• 1980'li yıllara kadar kadın voleybolu kulüp ve milli takım olarak uluslararası düzeyde başarı elde edemedi. Elbette bunun nedenleri arasında iki unsur bir hayli önemli.

Birincisi; özerk federasyonunun geç kurulması.

İkincisi; deplasmanlı ligin 1984 - 1985 sezonunda başlamış olması.

Bu tarihten sonra başta baş antrenör Cengiz Göllü yönetimindeki Türk voleybolu büyük bir atılım yaparak kısa sürede uluslararası başarılar elde etmeye başladı. Günün sonunda, kulüpler olarak da milli takım olarak da dünyanın en iyisi olmayı başardı.