Filenin Sultanları maç takvimi Milletler Ligi çeyrek finali için araştırılıyor. 2025 FIVB Kadınlar Milletler Ligi final etabı, Polonya'nın ev sahipliğinde 23 Temmuz Çarşamba günü başlayacak. Grup aşamasını altıncı sırada tamamlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı, çeyrek final maçında başantrenörlüğünü Ferhat Akbaş’ın yaptığı Japonya ile karşılaşacak. Peki, Japonya-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Filenin Sultanları Milletler Ligi çeyrek final maç programı...