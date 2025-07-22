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        Haberler Bilgi Spor Filenin Sultanları Milletler Ligi çeyrek final maç takvimi 2025: Japonya-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Japonya-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları Milletler Ligi çeyrek final maç takvimi

        Filenin Sultanları maç takvimi voleybolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Kadınlar Milletler Ligi (VNL) çeyrek final maçında Japonya ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlı ekip, bu zorlu mücadeleden galip ayrılırsa, yarı finalde Brezilya-Almanya eşleşmesinin kazananıyla mücadele edecek. Peki, Japonya-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Filenin Sultanları Milletler Ligi çeyrek final maç takvimi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.07.2025 - 13:21 Güncelleme: 23.07.2025 - 07:03
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        • 1

          Filenin Sultanları maç takvimi Milletler Ligi çeyrek finali için araştırılıyor. 2025 FIVB Kadınlar Milletler Ligi final etabı, Polonya'nın ev sahipliğinde 23 Temmuz Çarşamba günü başlayacak. Grup aşamasını altıncı sırada tamamlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı, çeyrek final maçında başantrenörlüğünü Ferhat Akbaş’ın yaptığı Japonya ile karşılaşacak. Peki, Japonya-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Filenin Sultanları Milletler Ligi çeyrek final maç programı...

        • 2

          FIVB KADINLAR MİLLETLER LİGİ'NDE FİNAL ETABI BAŞLIYOR

          A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın mücadele edeceği FIVB Kadınlar Milletler Ligi (VNL) Final Etabı Polonya'da başlayacak.

          Lodz şehrindeki Atlas Arena'nın ev sahipliği yapacağı organizasyon, 23-27 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.

          Grup aşamasını 6. sırada bitiren Türkiye, çeyrek final maçında puan cetvelinde 3. sırada bulunan Ferhat Akbaş yönetimindeki Japonya ile karşılaşacak.

        • 3

          JAPONYA-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Japonya-Türkiye voleybol maçı, 24 Temmuz 2025 Perşembe günü saat 17.30'da başlayacak.

        • 4

          JAPONYA-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

          Atlas Arena'da oynanacak Japonya-Türkiye çeyrek final maçı, TRT 1'den canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

        • 5

          YARI FİNAL RAKİBİMİZ BREZİLYA VEYA ALMANYA OLACAK

          Yarı finale yükselmesi halinde Türkiye'nin rakibi, Brezilya-Almanya eşleşmesinin galibi olacak.

          Organizasyonda yarı final maçları 26 Temmuz'da yapılacak. Final etabı 27 Temmuz Pazar günü oynanacak 3-4 ve final karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

        • 6

          FİLENİN SULTANLARI FİNAL KADROSU

          Pasörler: Dilay Özdemir, Cansu Özbay

          Pasör Çaprazları: Melissa Vargas, Aleksia Karutasu

          Smaçörler: Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Yaprak Erkek, Saliha Şahin

          Orta Oyuncular: Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Deniz Uyanık, Berka Buse Özden

          Liberolar: Simge Aköz, Gizem Örge.

        • 7

          ÇEYREK FİNAL MAÇ PROGRAMI

          2025 Kadınlar VNL Finalleri'ndeki çeyrek final maçlarının TSİ programı şöyle:

          23 Temmuz Çarşamba:

          17.30 İtalya-ABD

          21.00 Polonya-Çin

          24 Temmuz Perşembe:

          17.30 Japonya-Türkiye

          21.00 Brezilya-Almanya

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