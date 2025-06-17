Filenin Sultanları maç takvimi 2025: A Milli Kadın Voleybol Takımı İstanbul maçları ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Filenin Sultanları 2. hafta maç programı 2025 araştırılmaya başlandı. A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde ilk haftayı 4'te 4 yaparak tamamladı. Akabinde ise gözler Filenin Sultanları 2. hafta maç takvimine çevrildi. Ay-yıldızlılar, VNL'nin ikinci haftasında İstanbul'da sahne alacak. Milliler, İstanbul etabında sırasıyla Dominik Cumhuriyeti, Kanada, Güney Kore ve Brezilya ile mücadele edecek. Filenin Sultanları'nın 2. hafta kadrosu ve maç tarihleri belli oldu. Peki Milletler Ligi Türkiye voleybol maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve nerede oynanacak?
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) ilk haftasını 4'te 4 yaparak tamamladı. Ay-yıldızlı ekip, VNL’nin ikinci haftasında İstanbul'da sahne alacak. Milliler, İstanbul etabında sırasıyla Dominik Cumhuriyeti, Kanada, Güney Kore ve Brezilya ile karşı karşıya gelecek. Merakla beklenen Filenin Sultanları'nın 2. hafta kadrosu açıklandı. Çin etabında kadroda yer almayan Cansu Özbay, Melissa Vargas, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt ve Gizem Örge, İstanbul etabında forma şansı bulacak. Peki Türkiye voleybol maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve nerede oynanacak? İşte Milletler Ligi Filenin Sultanları maç takvimi 2025...
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TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Voleybol Milletler Ligi (VNL)'nin ikinci haftasında 18-22 Haziran 2025 tarihlerinde İstanbul'da sahne alıyor.
İlk haftayı 4'te 4 yaparak tamamlayan Filenin Sultanları, ikinci haftada Sinan Erdem Spor Salonu'nda Dominik Cumhuriyeti, Kanada, Güney Kore ve Brezilya ile mücadele edecek.
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FİLENİN SULTANLARI 2. HAFTA MAÇ PROGRAMI
18 Haziran 2025
19.30 Dominik Cumhuriyeti (0-3) Türkiye (TRT Spor Yıldız)
19 Haziran 2025
19.30 Kanada-Türkiye (TRT Spor)
21 Haziran 2025
19.30 Güney Kore-Türkiye (TRT Spor)
22 Haziran 2025
19.30 Türkiye-Brezilya (TRT Spor)
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A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI 2. HAFTA MAÇ KADROSU
Milli takımın ikinci hafta kadrosunda şu milli voleybolcular yer alıyor:
Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin
Pasör Çaprazı: Melissa Vargas
Smaçörler: Hande Baladın, Yaprak Erkek, Meliha Diken, Saliha Şahin, Ebrar Karakurt
Orta Oyuncular: Aslı Kalaç, Zehra Güneş, Deniz Uyanık, Berka Buse Özden
Liberolar: Simge Aköz, Gizem Örge
Rezerv Oyuncular: Dilay Özdemir, Ayşe Çürük, Ayçin Akyol, Eylül Akarçeşme Yatgın
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FİLENİN SULTANLARI PUAN DURUMU VE SIRALAMASI
Japonya: 12
İtalya: 11
Türkiye: 10
Polonya: 10
Brezilya: 8
Almanya: 8
Çin: 7
Hollanda: 7
Bulgaristan: 6
Çek Cumhuriyeti: 4
Dominik Cumhuriyeti: 4
Fransa: 3
Tayland: 3