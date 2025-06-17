2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) ilk haftasını 4'te 4 yaparak tamamlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı, VNL’nin ikinci haftasında İstanbul'da sahne alıyor. İstanbul etabında Dominik Cumhuriyeti ve Kanada'yı mağlup eden Ay-yıldızlı ekip, yoluna namağlup devam ediyor. Kalan maçları merak eden voleybolseverler ise Filenin Sultanları 2. hafta maç programı araştırması yapıyor. Peki Türkiye voleybol maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Milletler Ligi Filenin Sultanları maç takvimi 2025...