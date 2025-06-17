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        Haberler Bilgi Spor FİLENİN SULTANLARI MAÇ PROGRAMI 2025: Milletler Ligi Türkiye voleybol maçları ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları 2. hafta maç takvimi

        Filenin Sultanları maç takvimi 2025: A Milli Kadın Voleybol Takımı İstanbul maçları ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, yoluna namağlup devam ediyor. VNL'nin ikinci haftasında İstanbul'da sahne alan Filenin Sultanları, Dominik Cumhuriyeti'ni ve Kanada'yı mağlup ederek VNL'de 6'da 6 yaptı. Ay-yıldızlılar, kalan maçlarında Güney Kore ve Brezilya ile mücadele edecek. Bu kapsamda Filenin Sultanları 2. hafta maç takvimi araştırılıyor. Peki Milletler Ligi Türkiye voleybol maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve nerede oynanacak? İşte Filenin Sultanları 2. hafta maç programı 2025...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.06.2025 - 14:44 Güncelleme: 20.06.2025 - 07:27
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        • 1

          2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) ilk haftasını 4'te 4 yaparak tamamlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı, VNL’nin ikinci haftasında İstanbul'da sahne alıyor. İstanbul etabında Dominik Cumhuriyeti ve Kanada'yı mağlup eden Ay-yıldızlı ekip, yoluna namağlup devam ediyor. Kalan maçları merak eden voleybolseverler ise Filenin Sultanları 2. hafta maç programı araştırması yapıyor. Peki Türkiye voleybol maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Milletler Ligi Filenin Sultanları maç takvimi 2025...

        • 2

          TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

          A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Voleybol Milletler Ligi (VNL)'nin ikinci haftasında 18-22 Haziran 2025 tarihlerinde İstanbul'da sahne alıyor.

          Filenin Sultanları, ligin ikinci haftasında karşılaştığı Dominik Cumhuriyeti ve Kanada'yı 3-0 mağlıp etti.

          Ay-yıldızlı ekip, kalan maçlarında ise Güney Kore ve Brezilya ile mücadele edecek.

        • 3

          FİLENİN SULTANLARI 2. HAFTA KALAN MAÇLARI

          21 Haziran 2025

          19.30 Güney Kore-Türkiye (TRT Spor)

          22 Haziran 2025

          19.30 Türkiye-Brezilya (TRT Spor)

        • 4

          A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI 2. HAFTA MAÇ KADROSU

          Milli takımın ikinci hafta kadrosunda şu milli voleybolcular yer alıyor:

          Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin

          Pasör Çaprazı: Melissa Vargas

          Smaçörler: Hande Baladın, Yaprak Erkek, Meliha Diken, Saliha Şahin, Ebrar Karakurt

          Orta Oyuncular: Aslı Kalaç, Zehra Güneş, Deniz Uyanık, Berka Buse Özden

          Liberolar: Simge Aköz, Gizem Örge

          Rezerv Oyuncular: Dilay Özdemir, Ayşe Çürük, Ayçin Akyol, Eylül Akarçeşme Yatgın

        • 5

          FİLENİN SULTANLARI PUAN DURUMU VE SIRALAMASI

          İtalya: 17

          Türkiye: 16

          Polonya: 15

          Japonya: 14

          Çin: 12

          Brezilya: 11

          Almanya: 10

          Dominik Cumhuriyeti: 7

          Hollanda: 8

          Bulgaristan: 7

          ABD: 6

          Kanada: 5

          Çek Cumhuriyeti: 4

          Fransa: 4

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