Milletler Ligi hazırlıkları kapsamında Filenin Sultanları, İtalya’da önemli bir sınav verecek. A Milli Kadın Voleybol Takımı, AeQuilibrium Cup Women Elite 2025’te Almanya, Hollanda ve İtalya ile mücadele edecek. Turnuvadaki ilk rakip ise Almanya olacak. Almanya - Türkiye voleybol maçı tarihi, saati ve yayın bilgileri merakla bekleniyor. İşte maç hakkında güncel bilgiler...