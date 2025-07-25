Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası maç takvimi 2025: Türkiye-İspanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?
2025 FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası için geri sayım devam ediyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenecek şampiyonada E Grubu'nda mücadele edecek. Milletler Ligi'ne çeyrek finalde veda eden Filenin Sultanları, gözünü Dünya Şampiyonası'na çevirdi. Ay-yıldızlı ekip, sırasıyla İspanya, Bulgaristan ve Kanada ile karşı karşıya gelecek. Peki, Türkiye-İspanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 2025 Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası maç takvimi ve A Milli Kadın Voleybol Takımı geniş kadrosu...
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2025 FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası, Tayland'ın ev sahipliğinde düzenlenecek. Organizasyon, 22 Ağustos-7 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre A Milli Kadın Voleybol Takımı, şampiyonada E Grubu'nda yer alacak ve sırasıyla İspanya, Bulgaristan ve Kanada ile mücadele edecek. Geri sayım sürerken ay-yıldızlı takımın 2025 Dünya Şampiyonası geniş kadrosu açıklandı. Akabinde ise Türkiye-İspanya maçı tarihi ve saati araştırılmaya başlandı. Peki, Türkiye-İspanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 2025 Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası maç takvimi…
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TÜRKİYE-İSPANYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
2025 FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası, 22 Ağustos-7 Eylül tarihlerinde Tayland'ın ev sahipliğinde düzenlenecek.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, şampiyonada E Grubu'nda İspanya, Bulgaristan ve Kanada ile mücadele edecek. Grubunda üç maça çıkacak olan Filenin Sultanları, ilk maçında İspanya ile karşı karşıya gelecek.
Türkiye-İspanya maçı, 23 Ağustos 2025 tarihinde oynanacak ve saat 15:30'da olacak.
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TÜRKİYE-İSPANYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Türkiye-İspanya maçının TRT 1, TRT Spor veya TRT Spor Yıldız ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanması bekleniyor.
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Grup karşılaşmalarının ardından ilk iki sırada yer alan 16 takım bir üst tura yükselecek.
Son 16 turunda grup birincileri ve ikincileri A-H, D-E, B-G, C-F şeklinde eşleşecek ve çeyrek finale yükselme mücadelesi verecek.
Çeyrek finalin ardından yarı final, üçüncülük ve final müsabakaları oynanacak.
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FİLENİN SULTANLARI DÜNYA ŞAMPİYONASI MAÇ TAKVİMİ
25 Ağustos 2025
15.30 Türkiye-Bulgaristan
27 Ağustos 2025
12.00 Türkiye-Kanada
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TÜRKİYE 2025 DÜNYA ŞAMPİYONASI GENİŞ KADROSU
Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin, Dilay Özdemir, Sıla Çalışkan, Arelya Karasoy Koçaş
Pasör Çaprazları: Melissa Vargas, Aleksia Karutasu, Defne Başyolcu, Aylin Uysalcan
Smaçörler: Hande Baladın, Saliha Şahin, Meliha Diken, Ebrar Karakurt, Derya Cebecioğlu, Yaprak Erkek, İlkin Aydın
Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Sinead Jack-Kısal, Deniz Uyanık, Berka Buse Özden
Liberolar: Gizem Örge, Simge Aköz, Eylül Akarçeşme Yatgın