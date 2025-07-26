Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları, 15-21 Ağustos 2025 tarihleri arasında alınacak.

İl/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları yerleştirmeleri, 22 Ağustos 2025 tarihinde tamamlanacak.

22 Ağustos 2025 Cuma günü ise komisyonlar tarafından yerleştirme işlemleri tamamlanacak ve öğrencilerin yeni okullara yerleşme sonuçları ilan edilecek.