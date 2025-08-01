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        Haberler Spor Tenis Filenin Sultanları, Antalya'da! - Tenis Haberleri

        Filenin Sultanları, Antalya'da!

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası hazırlıkları için Antalya'ya gitti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2025 - 09:45 Güncelleme: 01.08.2025 - 09:45
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        A Milli Kadın Voleybol Takımı, 22 Ağustos'ta başlayacak Dünya Şampiyonası öncesi hazırlıklarını Antalya'da sürdürecek.

        Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre ay-yıldızlılar, 22 Ağustos-7 Eylül tarihlerinde Tayland'da düzenlenecek organizasyon öncesi gireceği kamp kapsamında Sırbistan Milli Takımı ile 3 hazırlık maçı oynayacak.

        Milli takımın Antalya kampı kadrosunda şu isimler yer alıyor:

        Pasör: Dilay Özdemir, Cansu Özbay, Elif Şahin

        Pasör çaprazı: Melissa Vargas

        Smaçör: Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Yaprak Erkek, Derya Cebecioğlu, İlkin Aydın

        Orta oyuncu: Eda Erdem Dündar (kaptan), Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Sinead Jack-Kısal

        Libero: Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın

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