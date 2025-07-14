FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonu Chelsea kupasını aldı!
Chelsea, FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde PSG'yi 3-0 yenerek şampiyon oldu. Bu zaferle turnuvadaki ikinci kupasını kazanan İngiliz ekibi, Konferans Ligi'nden sonra bu organizasyonda da mutlu sona ulaştı. Maç sonrası ABD Başkanı Donald Trump ve FIFA Başkanı Gianni Infantino, Chelsea'yi tebrik etti.
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ABD'nin New Jersey eyaletindeki MetLife Stadyumu'nda Paris Saint-Germain (PSG) ile Chelsea takımları FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde karşı karşıya geldi.
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Rakibini 3-0 mağlup eden Chelsea, şampiyon oldu. İngiliz ekibi, 2022'den sonra bu organizasyonda ikinci kez şampiyonluk kupasının sahibi oldu.
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Konferans Ligi'nin ardından FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda da şampiyonluğa uzanan Chelsea, mücadelenin ardından düzenlenen törenle kupasını aldı.
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Karşılaşma sonrası Chelsea kaptanı Reece James, kupayı takım arkadaşlarıyla beraber kaldırdı.
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Karşılaşma sonrası ABD Başkanı Donald Trump ve FIFA Başkanı Gianni Infantino, Chelsea oyuncularını tebrik etti.
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