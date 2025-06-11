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        Haberler Spor Futbol FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda 1 milyar dolar para ödülü dağıtılacak! - Futbol Haberleri

        FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda 1 milyar dolar para ödülü dağıtılacak!

        ABD'de 15 Haziran-13 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda 1 milyar dolar para ödülü dağıtılacak. Aynı zamanda bu turnuvayla birlikte yeni kurallar da uygulanacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 11:14 Güncelleme: 11.06.2025 - 11:14
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        FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda rekor para ödülü!
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        ABD'de 15 Haziran-13 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda 1 milyar dolar para ödülü dağıtılacak.

        Organizasyonda yer alan 32 kulübe verilecek 1 milyar dolarlık para ödülünün 475 milyon doları sportif performans, 525 milyon doları ise katılım payından oluşacak.

        Kupa şampiyonu, turnuvanın grup aşaması ve play-off'lardan oluşan formatında toplam 7 maça çıkacak. Şampiyonluğa ulaşacak kulüp, öngörülen 125 milyon dolar para ödülünün sahibi olacak.

        İLK KEZ 32 TAKIMLA DÜZENLENECEK

        Kulüpler Dünya Kupası, FIFA tarafından ilk kez 32 takımla düzenlenecek.

        Kupada takımlar, 4'erli 8 gruba ayrılacak ve birbiriyle tek maç üzerinden karşılaşacak.

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        Grubunu ilk 2 sırada tamamlayanlar, sonraki turlarda tek maç eleme usulüyle mücadele edecek.

        YENİ KURAL UYGULANACAK

        Kulüpler Dünya Kupası'nda kalecilerin zaman geçirmesini önlemek amacıyla yeni kural değişikliği uygulanacak.

        Kaleciler, turnuvadaki karşılaşmalarda topu ellerinde en fazla 8 saniye tutabilecek. Süre aşımında rakip takıma köşe vuruşu verilecek.

        Hakemler ise maçlar sırasında vücut kamerası kullanacak.

        Bu sayede alınan görüntülerle hakemin görüş açısından seyircilere yeni bir deneyim sunulacak.

        FIFA'DAN YENİ TRANSFER DÖNEMİ KARARI

        FIFA, 2025 Kulüpler Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan 32 kulüp için ek transfer dönemi açtı.

        Katılımcı kulüpler, turnuva öncesi 1-10 Haziran tarihlerinde açılan istisnai transfer döneminde kadrolarına takviye yapma şansı elde etti.

        PARA ÖDÜLÜ DAĞILIMI

        Kupada sportif performansa göre para ödülü dağılımı şu şekilde:

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