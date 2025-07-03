Dünya Kulüpler Kupası heyecanı devam ediyor. Bu kapsamda çeyrek finalde Real Madrid ile Borussia Dortmund kozlarını paylaşıyor. Dev karşılaşma öncesinde iki takımda yarı finali hedefliyor. Futbolseverler ise mücadelenin tarihini ve yayıncı kuruluşunu araştırıyor. Peki, Real Madrid- Borussia Dortmund maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte merak edilen detaylar...