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        Haberler Bilgi Spor FIFA Dünya Kulüpler Kupası çeyrek finali: Real Madrid- Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, şifresiz mi? Arda Güler oynayacak mı?

        Real Madrid- Borussia Dortmund maçı saat kaçta, hangi kanalda?

        FIFA Kulüpler Dünya Kupası çeyrek finalinde Real Madrid ile Borussia Dortmund kozlarını paylaşacak. Grup aşamasını lider tamamlayan Real Madrid son 16 turunda Juventus'u 1-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Öte yandan Borussia Dortmund son 16'da Monterrey'i 2-1 mağlüp etti ve Real Madrid'in rakibi oldu. Peki, Real Madrid- Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.07.2025 - 17:05 Güncelleme: 05.07.2025 - 23:10
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        • 1

          Dünya Kulüpler Kupası heyecanı devam ediyor. Bu kapsamda çeyrek finalde Real Madrid ile Borussia Dortmund kozlarını paylaşıyor. Dev karşılaşma öncesinde iki takımda yarı finali hedefliyor. Futbolseverler ise mücadelenin tarihini ve yayıncı kuruluşunu araştırıyor. Peki, Real Madrid- Borussia Dortmund maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte merak edilen detaylar...

        • 2

          REAL MADRİD- BORUSSIA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN?

          Real Madrid- Borussia Dortmund maçı 5 Temmuz Cumartesi günü 23.00'de oynanacak.

        • 3

          REAL MADRİD- BORUSSIA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA?

          MetLife Stadium'da oynanacak mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.

        • 4

          ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

          Xabi Alonso yönetiminde düzenli olarak forma giyen Arda Güler'in Borussia Dortmud karşısında da ilk 11'de şans bulması bekleniyor.

        • 5

          REAL MADRİD MUHTEMEL 11

          Courtois, Rüdiger, Tchouameni, Huıjsen, Arnold, Bellingham, Valverde, Arda, Garcia, Gonzalo, Vinicius

        • 6

          BORUSSİA DORTMUND MUHTEMEL 11

          Kobel, Süle, Anton, Bensebaini, Ryerson, Gross, Nmecha, Sabitzer, Svensson, Guirassy, Adeyemi

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