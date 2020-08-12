Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Şarkıcı ve yönetmen Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan, önceki akşam Bebek'te objektiflere yansıdı. Bir otelde kadın arkadaşıyla buluşan Aktan, Boğaz'a karşı yemek yedi.

Keyifli olduğu görülen Feyza Aktan, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. Ardından hızla arabasına geçen Aktan, evinin yolunu tuttu.