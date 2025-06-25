Merve Dinçkol'dan teknede bekarlığa veda partisi
Feyyaz Şerifoğlu ile 29 Temmuz'da nikâh masasına oturacak olan Merve Dinçkol, kız arkadaşlarıyla teknede bekarlığa veda partisi yaptı
Ünlü oyuncu Feyyaz Şerifoğlu, 4 yıldır birlikte olduğu spiker Merve Dinçkol ile 29 Temmuz’da evlenecek.
Merve Dinçkol, dün bir teknede kız arkadaşlarına bekarlığa veda partisi düzenlendi.
Beyaz bir elbise giyen Dinçkol, kız arkadaşlarıyla doyasıya eğlendi.
Merve Dinçkol'un bekarlığa veda partisinin sonunda dansöz çıktı. Dinçkol'un arkadaşları bir ara Feyyaz Şerifoğlu'nun yüzü olan maskelerden taktı.
Merve Dinçkol, geceye ait renkli görüntüleri sosyal medya hesabından yayımladı.