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        Haberler Magazin Feyyaz Şerifoğlu: Gerçek düğün de dizideki ve filmdeki mekânda - Magazin haberleri

        Feyyaz Şerifoğlu: Gerçek düğün de dizideki mekânda

        Merve Dinçkol ile evlilik hazırlığı yapan Feyyaz Şerifoğlu, nikâh masasına, rol aldığı iki dizide canlandırdığı karakterin partnerine evlenme teklifi ettiği mekânda oturacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.06.2025 - 12:40 Güncelleme: 24.06.2025 - 12:41
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        "Gerçek düğün de dizideki mekânda"
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        Ünlü oyuncu Feyyaz Şerifoğlu, 4 yıldır birlikte olduğu spiker Merve Dinçkol ile 29 Temmuz’da evlenecek.

        Geçtiğimiz yıl İtalya’da sevgilisine evlenme teklifi eden Feyyaz Şerifoğlu; "Yüzük ucu ucuna yetişti. Amalfi, Positano, Capri derken gezinin son gününe kadar edemedim. En sonunda Capri'de 800 metre merdiven tırmanıp, gömleği çıkarıp perişan halde teklif ettim. O heyecanı hayatım boyunca unutamam" dedi.

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        29 Temmuz’da Kemer Country'de nikâh masasına oturacak olan Feyyaz Şerifoğlu, rol aldığı iki dizide canlandırdığı karakterin partnerine evlenme teklifi ettiği mekânda evlenecek. Şerifoğlu, bu konuda şunları söyledi: Sanki evren mesaj vererek; "Artık gerçeğini yaşa" dedi.

        Oyunculuğun yanı sıra müzisyen kimliğiyle tanınan Feyyaz Şerifoğlu, 3 yıldır birlikte çalıştığı Ajda Pekkan’ın nikâh şahidi olmasını istediğini ifade ederek; "Her şeyin en doğrusunu ondan öğrendim. Hâlâ danışırım. En son ‘nikâh şahidim olur musun’ diye sordum. Konserleriyle çakışmazsa çok istiyorum" açıklamasını yaptı.

        Müstakbel eşi hakkında; "En iyi arkadaşım Merve" diyen oyuncu, sözlerine şöyle devam etti: Dedikodu da yapıyoruz, kriz de çözüyoruz. Aşkın temeli dostluk. O yüzden ilerliyoruz.

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        #feyyaz şerifoğlu
        #Merve Dinçkol

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