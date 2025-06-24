Feyyaz Şerifoğlu: Gerçek düğün de dizideki ve filmdeki mekânda - Magazin haberleri

Feyyaz Şerifoğlu: Gerçek düğün de dizideki ve filmdeki mekânda - Magazin haberleri

Ünlü oyuncu Feyyaz Şerifoğlu, 4 yıldır birlikte olduğu spiker Merve Dinçkol ile 29 Temmuz’da evlenecek.

REKLAM advertisement1 Geçtiğimiz yıl İtalya’da sevgilisine evlenme teklifi eden Feyyaz Şerifoğlu; "Yüzük ucu ucuna yetişti. Amalfi, Positano, Capri derken gezinin son gününe kadar edemedim. En sonunda Capri'de 800 metre merdiven tırmanıp, gömleği çıkarıp perişan halde teklif ettim. O heyecanı hayatım boyunca unutamam" dedi.

REKLAM 29 Temmuz’da Kemer Country'de nikâh masasına oturacak olan Feyyaz Şerifoğlu, rol aldığı iki dizide canlandırdığı karakterin partnerine evlenme teklifi ettiği mekânda evlenecek. Şerifoğlu, bu konuda şunları söyledi: Sanki evren mesaj vererek; "Artık gerçeğini yaşa" dedi.

Oyunculuğun yanı sıra müzisyen kimliğiyle tanınan Feyyaz Şerifoğlu, 3 yıldır birlikte çalıştığı Ajda Pekkan’ın nikâh şahidi olmasını istediğini ifade ederek; "Her şeyin en doğrusunu ondan öğrendim. Hâlâ danışırım. En son ‘nikâh şahidim olur musun’ diye sordum. Konserleriyle çakışmazsa çok istiyorum" açıklamasını yaptı.

Müstakbel eşi hakkında; "En iyi arkadaşım Merve" diyen oyuncu, sözlerine şöyle devam etti: Dedikodu da yapıyoruz, kriz de çözüyoruz. Aşkın temeli dostluk. O yüzden ilerliyoruz.