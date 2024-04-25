Fettah Can: Fotoğrafta bilin bakalım kim var?
Ünlü şarkıcı Fettah Can, çocukluk yıllarında babası Necati Can ile çekilen bir fotoğrafını sosyal medya sayfasında paylaştı
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Fettah Can, nostaljik bir paylaşımda bulundu.
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Ünlü şarkıcı, babası Necati Can ile yer aldığı fotoğrafa, "Babam şarkı söylüyor, yanında da bilin bakalım kim var? Arkamdaki ufaklıklar da kuzenim ve kız kardeşim" notunu düştü.
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Sosyal medyayı aktif kullananlar ünlüler, geçmişte çektirdikleri fotoğrafları takipçileriyle paylaşıyor.
Kimi çocukluk hallerini, kimileri de çalıştıkları sektöre giriş yaptığı ilk yıllarındaki görüntülerini yayınlıyor. Bazen de fotoğraflar arşivlerden çıkıyor...
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