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        Haberler Gündem Güncel FETÖ operasyonunda 60 tutuklama talebi | Son dakika haberleri

        FETÖ operasyonunda 60 tutuklama talebi

        İstanbul merkezli 36 ildeki FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 60 zanlı için tutuklama talep edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 16:17 Güncelleme: 26.05.2025 - 16:17
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        FETÖ operasyonunda 60 tutuklama talebi
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        İstanbul merkezli 36 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda yakalanan ve adliyeye getirilen aralarında yarbay, albay, binbaşı ve yüzbaşının da bulunduğu muvazzaf 60 asker tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

        AA'da yer alan habere göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ soruşturma kapsamında gözaltına alınan 62 şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde savcılıkça ifadeleri alındı.

        Şüpheli 60 muvazzaf asker, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Diğer 2 şüphelinin ise savcılık işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

        SORUŞTURMA

        İstanbul merkezli 36 ilde, 23 Mayıs'ta FETÖ'ye yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 63 zanlıdan 4'ünün albay, 8'inin yarbay, 12'sinin binbaşı, 15'inin yüzbaşı ve 24'ünün astsubay ve uzman çavuş rütbelerinde görev yaptıkları belirlenmişti.

        Soruşturmada, "örgüt mensubu askerlerden sorumlu sivillerin, askerlerle örgütsel irtibat amacıyla kullandığı büfe, market, fatura ödeme merkezi gibi yerlerde kurulu kontörlü hatlar ile kamuya açık yerlerde kurulu ankesörlü hatlardan haberleştiği" tespit edilmişti.

        Muvazzaf askeri personel olduğu tespit edilen şüphelilerden 62'si operasyon kapsamında gözaltına alınmıştı.

        Firari 1 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmalar sürüyor.

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