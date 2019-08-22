Şarkıcı Ferman Toprak, geride bıraktığımız gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı.

Çıkardığı yeni şarkıların yanı sıra daha önce seslendirilmiş eserlere yaptığı coverlar ile de adından sıkça söz ettiren ünlü şarkıcı, öğlen saatlerinde geldiği alışveriş merkezinde görüntülendi. Bir restoranda basın danışmanı ve iş arkadaşları ile buluşan Toprak, öğle yemeği eşliğinde toplantı yaptı.

Alışveriş merkezinden ayrıldığı sırada muhabirler tarafından görüntülenen ve ayaküstü sohbet eden Ferman Toprak, "Çok şükür işlerimiz yolunda. Sahnelerimize ve konserlerimize son sürat devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

Araçlarının gelmesi ile gazetecilere teşekkür eden ve müsaade isteyen şarkıcı, özel aracı ile alışveriş merkezinden ayrıldı.