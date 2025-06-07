Ferdi Zeyrek kimdir, sağlık durumu nasıl?
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, evinde yaşadığı talihsiz bir kazada elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Zeyrek, sağlık ekiplerinin kalp masajıyla hayata döndürülmeye çalışılmasının ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı. Peki, Ferdi Zeyrek sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...
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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, evinde elektrik çarpması sonucu ağır yaralandı. Ailesinin 112 Acil Sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler, Başkan Zeyrek’e kalp masajı yaptıktan sonra Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’ne sevk etti. Bu kapsamda, Ferdi Zeyrek sağlık durumu gündeme geldi. İşte güncel bilgiler...
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FERDİ ZEYREK SAĞLIK DURUMU NASIL?
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Keçiliköy Mahallesi'ndeki evinin bahçesindeki havuzun makine dairesinde oluşan bir arızayı kontrol etmek isterken elektrik akımına kapıldı.
Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Zeyrek, ilk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri tarafından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı. Zeyrek'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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FERDİ ZEYREK KİMDİR?
Ferdi Zeyrek 1977 yılında Manisa'da doğdu. Babası Manisa Çarşı Eşraflarından Tıraşçı Ahmet, Annesi ise ev hanımıdır. İlk, Orta ve Lise eğitimini Manisa'da tamamladı. Uludağ Üniversitesi Mühendislik/Mimarlık Fakültesi Mimarlık bölümünü bitirdi. Ferdi Zeyrek 2003 yılında Nurcan Zeyrek ile evlendi. Zeyrek 3 kız babasıdır.
Askerlik görevini tamamladıktan sonra Memleketi Manisa’da Mimari Projeler ve İç Tasarım işleri yapan kendi şirketini kurdu. Şehrin imarı, yeniden yapılaşması konusunda aktif rol oynayan Ferdi Zeyrek, Uluparkıma Dokunma, Beyazfil Yıkılmasın Platformlarında Yöneticilik, Sivil Toplum Kuruluşlarında ve Derneklerde çeşitli görevlerde bulundu. Manisa Mimarlar Odası’nda 7 yıl boyunca önce yöneticilik sonra Başkanlık yaptı. Manisa Akademik Odalar Birliği’nde de görev aldı. Ayrıca 2012-2014 yılları arasında Manisaspor Yönetim Kurulu’na seçildi.
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2019 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı oldu. Manisa Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği, Şehzadeler Belediye Meclis Üyeliği ve İmar Komisyonu Üyeliği yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi Yunusemre İlçe Örgütü’nde de İmar Komisyon Başkanlığı görevlerinde bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi Manisa İl Başkanı olarak görev yaptı. 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen Mahalli İdareler Seçimi’nde tarihi bir başarıyla Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.