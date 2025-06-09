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        Haberler Magazin Ferdi Zeyrek'in vefat sonrası ünlü isimler, taziye mesajları yayımladı - Magazin haberleri

        Ferdi Zeyrek'in vefat sonrası ünlü isimler, taziye mesajları yayımladı

        Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Acı haberi Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu duyurdu. Ünlü isimler, Zeyrek'in vefatı sonrasında taziye mesajları yayımladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.06.2025 - 19:33 Güncelleme: 09.06.2025 - 21:05
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        Ünlü isimler taziye mesajları yayımladı
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        Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Kurban Bayramı’nın ilk günü (6 Haziran) evindeki havuzunun makine dairesinde, elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. 48 yaşındaki Zeyrek, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Acı haberi, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu duyurdu.

        Ferdi Zeyrek’in vefatı, hem siyaset dünyasında hem de kamuoyunda üzüntü yarattı. Acı haberin ardından birçok ünlü isim de duygularını sosyal medya hesapları üzerinden paylaşarak taziye mesajları yayımladı.

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        Erol Evgin: Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in kaybından duyduğum üzüntü çok büyük. Merhum Ferdi Zeyrek’e Allah’tan rahmet, ailesine ve milletimize sabır ve başsağlığı dilerim. Mekânın cennet olsun, Ferdi Başkan!

        Melek Baykal: Sevgili başkanımız, çok üzgünüz. Asla unutulmayacaksın, hep güzel hatırlanacaksın. Mekânın cennet olsun, tüm sevenlerine sabırlar diliyorum.

        Mahsun Kırmızıgül: Manisa Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Geçtiğimiz yıl Çeşme’de verdiğim konserlerden ikisine gelmiş, kuliste sohbet etmiştik. Ailesine, tüm yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun!

        Derya Uluğ: Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in vefatından dolayı çok üzgünüm. Tanıyan herkesin çok sevdiği birisiydi. Ailesine, sevenlerine ve Manisa halkına başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekânı cennet olsun.

        Emel Sayın: Geçirdiği kaza sonucunda yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ferdi Zeyrek'e Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum.

        Nükhet Duru: Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımızı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. Ailesine, sevenlerine ve Manisa halkına sabırlar dilerim. Ruhu şâd olsun.

        Demet Akalın: İyi insanlar erken gidiyor. Çok üzüldüm, ailesine sabırlar diliyorum.

        Ebru Gündeş

        Şevval Sam: Çok ama çok üzüldüm.

        Kenan Doğulu: Çok yakın zamanda Manisa'da festivalde konserde birlikteydik. Daha İlk karşılaştığımız anda bizlerin de gönlünü hemen kazanmış sevgili dostumuz Manisa Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek'in, yaşadığı elim kaza sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine rahmet; ailesine, yakınlarına, Manisahlara ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum.

        Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti
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        Fotoğraflar: DepoPhoto, Instagram

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