Kurban Bayramının ilk gününde evinde elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 48 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Zeyrek'in vefat haberini Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu duyurdu. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Bakan Memişoğlu, şu ifadelere yer verdi:

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Yaşadığı kaza sonucu kaldırıldığı hastanede bir süredir tedavi gören Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir.

Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.

BAŞHEKİM TOPÇU'DAN AÇIKLAMA

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in kardiyak arrest (ani kalp durması) nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi.

Hastanenin başhekimlik toplantı salonunda gazetecilere açıklama yapan Prof. Dr. Topçu, Zeyrek'in tedavisinin cuma günü saat 23.30'dan itibaren hastanelerinde sürdüğünü söyledi.

Topçu, "Bugün saat 17.05 itibariyle tüm müdahalelere rağmen dönemeyen kardiyak arrest (ani kalp durması) nedeniyle Sayın Başkanımız vefat etti. Kendisini kaybetmiş bulunmaktayız. Ben kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum." dedi.

Cenaze programının daha sonra açıklanacağı belirtildi. KIZI NEHİR ZEYREK: BABAMIN KANINI YERDE BIRAKMAYIN Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek, sosyal medya hesabı Instagram'dan yayınladığı mesajında "Babamın kanını yerde bırakmayın" ifadesini kullandı. CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BÜYÜK ÜZÜNTÜ DUYDUM Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yayımladığı mesajında şu değerlendirmede bulundu: Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ferdi Zeyrek’in elim bir kaza sonucu vefat etmesinden büyük üzüntü duydum. Merhum Zeyrek’e Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, çalışma arkadaşlarına, Manisalı vatandaşlarımıza ve tüm CHP teşkilatına başsağlığı diliyorum. CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için başsağlığı mesajı yayımladı. Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: "Elim bir kaza sonucu hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ferdi Zeyrek'e Allah’tan rahmet, ailesine, Manisalı hemşehrilerimize ve CHP teşkilatına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

ÖZEL: KALBİMİN YARISINI KAYBETTİM Zeyrek'in vefatından büyük üzüntü duyduğunu belirten CHP Genel Başkanı Özgür Özel 'kalbimin yarısını kaybettim' dediği mesajında şöyle dedi: Nasıl yazılır böyle bir acı bilmiyorum. Nasıl anlatılır bir kardeşin gidişi? En yakınımızı, en iyimizi, en çalışkanımızı yitirdik. Birlikte hayal kurduğum ve sonra o hayalleri birlikte gerçekleştirebildiğim bir dostu, aklımın ve kalbimin yarısını kaybettim. İçimde nasıl söneceğini bilmediğim bir ateş var. Yüreğim yanıyor. Hepimizin başı sağ olsun. KURTULMUŞ: AİLESİ VE YAKINLARINA BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yayımladığı mesajında "Geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’e Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi. BAHÇELİ: ÜZÜLEREK ÖĞRENDİM MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında şu ifadeleri kullandı: Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ferdi Zeyrek beyefendinin evinde geçirmiş olduğu talihsiz kaza sonucu hastanede tedavi altında verdiği yaşam mücadelesini kaybettiğini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayım. Ailesine, sevenlerine ve Cumhuriyet Halk Partisi camiasına baş sağlığı dileklerimi iletiyor, sabırlar diliyorum. Merhum Belediye Başkanı’nın mekanı cennet ruhu şad olsun.

DERVİŞOĞLU: RUHU ŞAD, MEKÂNI CENNET OLSUN İYİ Parti Lideri Müsavat Dervişoğlu mesajında şu değerlendirmede bulundu: Geçirdiği kaza neticesinde üç gündür yoğun bakımda tedavi gören Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ferdi Zeyrek'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Sevgili kardeşimiz Ferdi Başkan'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır, başta Sayın Özgür Özel olmak üzere tüm Cumhuriyet Halk Partisi camiasına ve Manisa halkına başsağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekânı Cennet olsun. DEM PARTİ: AİLESİNE, SEVENLERİNE VE CHP CAMİASINA BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUZ DEM PARTİ Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada şöyle dendi: Elim bir kaza sonucu bir süredir yoğun bakımda olan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in hayatını yitirmesi bizleri derinden üzmüştür. Zeyrek’e Allahtan rahmet, ailesine, sevenlerine ve CHP camiasına başsağlığı diliyoruz. YERLİKAYA: AİLESİNE VE YAKINLARINA BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yayımladığı mesajında şöyle dedi: Hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ferdi Zeyrek’e Allah’tan rahmet; ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. TUNÇ: MEKANI CENNET OLSUN Adalet Bakanı Yılmaz Tunç mesajında şu ifadeleri kullandı: Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in geçirdiği kaza sonucunda tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği haberini teessürle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Mekânı cennet olsun.

YUMAKLI: AİLESİ, YAKINLARI VE SEVENERİNE BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı mesajında şöyle dedi: Hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ferdi Zeyrek'e Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun. GÖKTAŞ: EŞİNE, EVLATLARINA VE YAKINLARINA SABIR DİLİYORUM Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş mesajında şu ifadeleri kullandı: Elim bir kaza sonucu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’e Allah’tan rahmet; eşine, evlatlarına ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. IŞIKHAN'DAN TAZİYE MESAJI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ferdi Zeyrek'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirterek, "Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine ve Manisa halkına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." mesajını paylaştı. TEKİN'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, mesajında, Ferdi Zeyrek'e Allah'tan rahmet, ailesine, çalışma arkadaşlarına sabır ve CHP teşkilatına başsağlığı diledi. ERSOY: BÜYÜK BİR ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİM Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ferdi Zeyrek'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

ÇELİK'TEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımladı. Çelik mesajında şöyle dedi: REKLAM Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i kaybettik. Allah’tan rahmet diliyoruz. Başta kıymetli ailesi olmak üzere, sevenlerine, CHP camiasına, siyaset hayatımıza ve tüm vatandaşlarımıza başsağlığı diliyoruz. ALTUN'DAN TAZİYE MESAJI Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için başsağlığı mesajı yayımladı. Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Geçirdiği elim bir kaza sonucu vefat ettiğini derin bir teessürle öğrendiğimiz Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ferdi Zeyrek'e Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Cumhuriyet Halk Partisi camiasına başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı. KURUM: ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUM Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yayımladığı mesajında "Vefat haberini üzüntüyle aldığımız Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’e Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine, yol arkadaşlarına sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

YAVAŞ: ÇOK ÜZGÜNÜM Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: Ferdi Başkan’ı kaybetmenin tarifsiz acısını yaşıyorum. Manisa’ya kattıkları, Cumhuriyet’e olan bağlılığı ve dürüstlüğüyle; bu ülkenin onurlu evlatlarından biriydi. Acımız büyük… Başta ailesine ve Manisa halkına sabır diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun. Çok üzgünüm… BÖKE: FERDİ BAŞKANIM, SENİ HİÇ UNUTMAYACAĞIZ CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Çok üzgünüm, çok. Hepimizin kıymetlisi bir yol arkadaşımızı, değdiği hayatları dönüştüren bir belediye başkanını, gözlerinin içi gülen ve hepimizi hep iyi hissettiren bir siyasetçiyi, Ferdi Zeyrek’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine, partimize, Manisalılara ve tüm yurttaşlarımıza sabır diliyorum. Ferdi başkanım, seni hiç unutmayacağız." ifadesini kullandı. YÜCEL: ÖLÜM SANA HİÇ YAKIŞMADI FERDİ BAŞKAN CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Acımız büyük… Ölüm sana hiç yakışmadı Ferdi başkan! Allah rahmet eylesin, mekanın cennet olsun…" dedi. BULUT: YÜREĞİMİZ YANGIN YERİ CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yüreğimiz yangın yeri… Çok kıymetli bir dostumuzu, yol arkadaşımızı, Ferdi Başkanımızı kaybettik. Onun gülüşü, samimiyeti, adanmışlığı… Hepimizde derin izler bıraktı. Manisamızın, partimizin ve ülkemizin yeri asla dolmayacak bir değeriydi. Ailesine, sevenlerine, Manisa’ya ve hepimize sabır diliyorum. Ferdi Başkanım, seni hiç unutmayacağız. Işıklar içinde uyu…" ifadesini kullandı.

FERDİ ZEYREK'İN ÖZ GEÇMİŞİ Ferdi Zeyrek, 1977 yılında Manisa'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Manisa'da tamamlayan Zeyrek, Uludağ Üniversitesi Mühendislik/Mimarlık Fakültesi Mimarlık bölümünü bitirdi. Zeyrek, sivil toplum kuruluşlarında ve derneklerde çeşitli görevlerde bulundu. CHP'den 2019 yerel seçimlerinde Manisa Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı olan Zeyrek, Manisa Büyükşehir ve Şehzadeler belediyelerinde meclis üyeliği yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi Manisa İl Başkanı olarak da görev yapan Zeyrek, 31 Mart 2024'teki seçimlerde Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Nurcan Zeyrek ile 2003 yılında evlenen Zeyrek, 3 kız çocuk babasıydı. Yunusemre ilçesindeki evinde 6 Haziran akşamı elektrik akımına kapılan Zeyrek, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. Ayrıntılar gelecek...