Ferdi Tayfur'un oğlu Taha Turanbayburt: Sensiz olmuyor babam
2 Ocak'ta hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'un oğlu Taha Turanbayburt, Babalar Günü'nde duygusal bir paylaşımda bulundu. Turanbayburt, gitarı eline alıp İlhan Şeşen'in 'Sensiz Olmaz' şarkısını söyledi
Ferdi Tayfur, 2 Ocak’ta karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.Ferdi Tayfur
Ferdi Tayfur'un oğlu Taha Turanbayburt, Babalar Günü'nde duygusal bir paylaşımda bulundu.Taha Turanbayburt
Eline gitarı alan Taha Turanbayburt, merhum sanatçı İlhan Şeşen'in 'Sensiz Olmaz' adlı şarkısını çalıp söyledi.
"SENSİZ OLMUYOR BABAM"
Babasının acısıyla sarsılan Taha Turanbayburt, o anları "Sensiz olmuyor babam" notuyla yayımladı.
Taha Turanbayburt, ardından henüz küçük bir çocukken babası ile çektirdiği fotoğrafı kalp emojisiyle yayımladı.