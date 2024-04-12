Ferdi Kadıoğlu için Aston Villa'dan transfer açıklaması!

Sosyal medya hesabı X'te konuyla ilgili bilgi veren Romano, "Aston Villa kaynakları Ferdi Kadıoğlu ile anlaşıldığı ya da görüşüldüğü yönündeki haberleri yalanladı. Türk basınında çıkan haberlere rağmen Villa ile Fenerbahçe arasında herhangi bir görüşme yapılmıyor" ifadelerini kullandı.