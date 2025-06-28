Ferdi Kadıoğlu'nun büyük mutluluğu
Kariyerine İngiltere'de devam eden milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, kız babası olacak
Geçtiğimiz yıl, Fenerbahçe'den Premier Lig takımlarından Brighton'a transfer olan milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, babalık heyecanı yaşıyor.
23 Mart'ta Hollandalı güzellik uzmanı olan sevgilisi Sera Vrij'e evlenme teklifi eden 25 yaşındaki futbolcu, mutluluğunu sosyal medya hesabından paylaşmıştı.
Çift; müjdeli haberi, Karayipler'de bulunan Turks ve Caicos Adaları'ndan vermişti.
Cinsiyet öğrenme partisi yapan ünlü futbolcu, kızlarının olacağını öğrendi.