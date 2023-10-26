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        Haberler Magazin Fenomen Ezgi Fındık evlilik teklifi aldı! Ünlü ismin pozları beğeni yağmuruna tutuldu! - Magazin haberleri

        Fenomen Ezgi Fındık evlilik teklifi aldı! Ünlü ismin pozları beğeni yağmuruna tutuldu!

        Sosyal medyanın bilinen isimlerinden biri olan ve yaptığı makyaj tüyoları, kombin videolarıyla tanınan Ezgi Fındık, geçtiğimiz akşam bir süredir birlikte olduğu sevgilisinden evlilik teklifi aldı. Fındık'ın kombini sosyal medya kullanıcılarından tam not aldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.10.2023 - 09:28 Güncelleme: 26.10.2023 - 09:28
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        • 1

          Makyöz olarak başladığı kariyerine sosyal medya fenomeni olarak devam eden Ezgi Fındık, geçtiğimiz akşam bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Mirhan Demirhan'dan evlilik teklifi aldı. Ünlü isim o anları Instagram hesabından sevenlerinin beğenisine sundu.

          • 29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
        • 2

          İstanbul Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun olduktan sonra bilinen bir markada makyözlük yapmaya başlayan Ezgi Fındık, kariyerinin sosyal medya fenomenliğiyle devam ettirdi.

        • 3

          Instagram hesabında 1 milyon takipçisi olan Ezgi Fındık, kendisinden 7-8 yaş küçük olduğu iddia edilen sevgilisi Mirhan Demirhan ile evlilik hazırlıklarına başlıyor. Ünlü isim sevgilisinden evlilik teklifi aldığı anları sosyal medya hesabından yayınladı.

        • 4

          Ezgi Fındık'ın evlilik teklifi sırasında tercih ettiği sade ama şık kombini sevenlerinden de tam not aldı. Ünlü güzele binlerce övgü dolu yorum geldi.

        • 5

          İşte Ezgi Fındık'ın evlilik teklifi aldığı anlar...

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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları

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