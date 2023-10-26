Fenomen Ezgi Fındık evlilik teklifi aldı! Ünlü ismin pozları beğeni yağmuruna tutuldu!

Makyöz olarak başladığı kariyerine sosyal medya fenomeni olarak devam eden Ezgi Fındık, geçtiğimiz akşam bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Mirhan Demirhan'dan evlilik teklifi aldı. Ünlü isim o anları Instagram hesabından sevenlerinin beğenisine sundu.