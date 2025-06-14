Fenerbahçeli yıldızın eğlenceli tatili
Fenerbahçeli futbolcu Yusuf Akçiçek, tatil için Bodrum'a gitti. Akçiçek'e bir arkadaşı eşlik ederken gen futbolcunun bir hayli keyifli olduğu görüldü
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Fenerbahçeli futbolcu Yusuf Akçiçek, sezonun sona ermesiyle soluğu Bodrum'da aldı.
Yalıkavak'taki bir plajda görüntülenen Yusuf Akçiçek, gün boyu güneşin ve denizin tadını çıkardı. Bir ara iskelede arkadaşıyla tek ayak üstünde antrenman yaptı.
Daha sonra denize giren Yusuf Akçiçek, denizden çıktıktan sonra arkadaşıyla güreş tuttu. Genç futbolcunun eğlenceli tatili objektiflere böyle yansıdı.