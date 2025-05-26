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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Fenerbahçeli taraftarlar Euroleague şampiyonluğunu kutladı! - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçeli taraftarlar Euroleague şampiyonluğunu kutladı!

        Fenerbahçe Beko'nun Euroleague'de 2'nci şampiyonluğunu elde etmesi tüm yurtta büyük coşkuyla kutlandı. Milyonlarca Fenerbahçeli, bayraklar ve meşalelerle sokaklara akın ederken, tüm Türkiye'de adeta sarı-lacivert bayram yaşandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.05.2025 - 10:11 Güncelleme: 26.05.2025 - 10:11
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          Fenerbahçe Beko'nun Euroleague şampiyonluğu tüm Türkiye'de büyük bir coşkuyla kutlandı.

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          Final maçını kentlerin önemli meydanlarında kurulan dev ekranlarda takip eden milyonlarca sarı-lacivertli taraftar, bitiş düdüğünün ardından sokaklara, caddelere akın etti.

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          Şampiyonluğu araçlarıyla konvoylar yaparak kutlayan Fenerbahçeliler, sokakları adeta sarı-lacivert renklere boyadı.

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          Meşaleler, marşlar ve şarkılarla eğlenen Fenerbahçelilerin kutlamaları gece geç saatlere kadar sürdü.

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          İşte şampiyonluk kutlamalarından kareler...

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