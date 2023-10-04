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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçeli Dusan Tadic'e sürpriz talip! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçeli Dusan Tadic'e sürpriz talip!

        Fenerbahçe'nin sezon başında Ajax'tan kadrosuna kattığı Dusan Tadic ile ilgili Sırbistan'dan sürpriz bir transfer açıklaması geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2023 - 14:40 Güncelleme: 04.10.2023 - 14:44
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        • 1

          Fenerbahçe'nin bu sezonki en flaş transferlerinden biri olan Dusan Tadic, şu ana kadar sergilediği performansla beklentileri boşa çıkarmadı.

        • 2

          Sırp hücum oyuncusu, bu sezon forma giydiği 14 maçta 5 gol atarken, 3 de asist yaptı.

        • 3

          Sarı-lacivertli kulüple sözleşmesi 2025 yılında sona erecek 35 yaşındaki futbolcu için ülkesi Sırbistan'dan sürpriz bir transfer açıklaması geldi.

        • 4

          Vojvodina Kulübü Başkanı Dragoljub Zbiljic, 2025-26 sezonunda şampiyonluk için oynayacaklarını duyururken, eski oyuncuları Dusan Tadic'i takıma kazandırmak istediklerini açıkladı.

        • 5

          Zbiljic, yaptığı açıklamada, "Bazı eski oyuncularla sürekli görüşme halindeyiz. İki ya da üç eski oyuncuyu geri getirmek isterim. En büyük dileğim Dusan Tadic'in kariyerini Voyvodina'da bitirmesi" dedi.

        • 6
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