Fenerbahçeli Dusan Tadic'e sürpriz talip!
Fenerbahçe'nin sezon başında Ajax'tan kadrosuna kattığı Dusan Tadic ile ilgili Sırbistan'dan sürpriz bir transfer açıklaması geldi.
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Fenerbahçe'nin bu sezonki en flaş transferlerinden biri olan Dusan Tadic, şu ana kadar sergilediği performansla beklentileri boşa çıkarmadı.
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Sırp hücum oyuncusu, bu sezon forma giydiği 14 maçta 5 gol atarken, 3 de asist yaptı.
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Sarı-lacivertli kulüple sözleşmesi 2025 yılında sona erecek 35 yaşındaki futbolcu için ülkesi Sırbistan'dan sürpriz bir transfer açıklaması geldi.
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Vojvodina Kulübü Başkanı Dragoljub Zbiljic, 2025-26 sezonunda şampiyonluk için oynayacaklarını duyururken, eski oyuncuları Dusan Tadic'i takıma kazandırmak istediklerini açıkladı.
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Zbiljic, yaptığı açıklamada, "Bazı eski oyuncularla sürekli görüşme halindeyiz. İki ya da üç eski oyuncuyu geri getirmek isterim. En büyük dileğim Dusan Tadic'in kariyerini Voyvodina'da bitirmesi" dedi.
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