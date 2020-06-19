Can Bartu Tesisleri´nde akşam saatlerinde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Daha sonra 3 gruba ayrılan futbolcular, 5´e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Dar alanda yapılan pas çalışmalarıyla süren idman, bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertliler, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.