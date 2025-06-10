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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Leroy Sane yarışı! Teklifleri duyurdular - Galatasaray Haberleri

        Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Leroy Sane yarışı! Teklifleri duyurdular

        Almanya Bundesliga devi Bayern Münih ile sözleşmesi biten Leroy Sane'nin adı Fenerbahçe ve Galatasaray'la anılıyor. Alman basını, iki kulübün yıldız isme yaptığı teklifi duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.06.2025 - 10:43 Güncelleme: 10.06.2025 - 10:43
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        • 1

          Almanya Bundesliga temsilcisi Bayern Münih ile sözleşmesi sona eren Leroy Sane, pek çok kulübün iştahını kabartıyor...

        • 2

          Menajerini yeni değiştiren 29 yaşındaki yıldız, ilk etapta Bavyera ekibinin teklifini reddetti.

        • 3

          Oyuncuyu kadrosunda tutmak isteyen B. Münih'in, brüt 10 milyon Euro ve 5 milyon Euro da prim içeren 3 yıllık bir teklif sunduğu aktarıldı.

        • 4

          Alman basınından Bild, ayrıca Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da oyuncuya sundukları teklifi açıkladı.

        • 5

          G.SARAY 10 MİLYON EURO TEKLİF ETTİ

          Şampiyonlar Ligi'ne gidecek Galatasaray'ın, Leroy Sane'ye yıllık net 10 milyon Euro önerdiği kaydedildi.

        • 6

          F.BAHÇE'NİN TEKLİFİ DAHA CAZİP

          Şampiyonlar Ligi'ne gitmek için 2 ön eleme oynayacak Fenerbahçe'nin ise yıldız isme net 14-15 milyon Euro bandında bir teklif sunduğu belirtildi.

        • 7

          Transferde ayrıca Newcastle United, Tottenham, Napoli ve Suudi Arabistan temsilcilerinin de devrede olduğu aktarıldı.

        • 8

          Güncel piyasa değeri 32 milyon Euro olan Leroy Sane, geçtiğimiz sezon 45 maçta 13 gol - 6 asistlik performans sergiledi.

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